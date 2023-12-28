جلال القادري يعلن قائمة تونس المشاركة فى أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار

أعلن جلال القادري المدير الفنى للمنتخب التونسى القائمة النهائية لمنتخب بلادة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والتى تستضيفها، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

وجاءت قائمة المنتخب التونسى كالتالي:

حراس المرمى: البشير بن سعيد - معز حسن - أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي - ياسين مرياح - علي العابدي - أسامة الحدادي - حمزة الجلاصي - علاء غرام - يان فاليري - وجدي كشريدة - علي معلول.

خط الوسط : حسام تقا - حمزة رفيعة - انيس بن سليمان - عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان - الياس السخيري - محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني - هيثم الجويني - طه ياسين الخنيسي - سيف الله اللطيف - بسام الصرارفي - نعيم السليتي - مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.

وشهدت القائمة غياب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذى رفض المشاركة، وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لاعبا نادى الزمالك.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات مالي، جنوب أفريقيا، ناميبيا.