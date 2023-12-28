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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سحب وشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع الشرقية

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الخميس ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تكثيف أعمال كسح وشفط مياه الأمطار المتراكمة وإزالة آثاره من الشوارع بعد تعرض المحافظة لسقوط الأمطار الغزيرة.

فيما تواجدت سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية بالشوارع لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلا عن مراجعة أعمده الإناره والتأكد من عزلها لمنع اي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامه المواطنين.

وأكد المحافظ استمرار رفع حاله التأهب لمواجهة التقلبات الجوية ورفع درجة الاستعدادات بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفه العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

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