محافظ بني سويف يصرف إعانة مالية لإحدى السيدات

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صرف إعانة مالية لإحدى السيدات ، نظراً للظروف المادية والاجتماعية التي تعرضت لها أسرتها بعد وفاة زوجها وابنها بمرض وراثي ، فضلاً عن الوضع الصحي لابنتها التي تعاني من حساسية على الصدر وحاجتها للعلاج ، وتراكم الديوان عليها والتأخر في سداد إيجار الشقة التي تقيم بها، والتي كان المحافظ قد كلف مسؤولى وحدة حقوق الإنسان بسرعة بحث حالتها لاتخاذ ما يلزم لمساعدتها في تجاوز مشكلتها المادية وتوفير العلاج لابنتها الجامعية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفنوح الذي يعقده المحافظ، بصفة أسبوعية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها ، في أسرع وقت ممكن وفي إطار القانون والمتاح من إمكانات، وذلك في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية.

حيث قرر المحافظ صرف مساعدة عاجلة لسداد الإيجار المتراكم عليها، علاوة على تكليف وحدة حقوق الإنسان بالتنسيق مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في سداد الديوان، والتنسيق مع الجامعة لتسريع الإجراءات الخاصة بتوفير العلاج اللازم للابنة المريضة الطالبة بالفرقة الأولى ، ومتابعة حالة الأسرة لتوفير ما يلزم لها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية من دعم عينى ومساعدات موسمية.

حضر اللقاء : مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة ومسؤولو وحدة حقوق الإنسان بالديوان العام.