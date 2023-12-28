حماية المستهلك: حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق

يواصل جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية المتنوعة ضد مُحتكري السلع وحملات رقابية مُكبرة بمختلف المحافظات لتحقيق الإنضباط في الأسواق

وقام الجهاز بحملة مكبرة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة ، اسفرت عنها ضبط 11.5 طن سكر تم حجبهم عن التداول.

كما تم ضبط في نطاق محافظة الغربية، أحد متعهدي الشركة الشرقية للتصرف في الحصة الواردة إليه في السوق السوداء بإجمالي 810.500 علبة سجائر متنوعة ، تم التصرف فيهم.

وتم ضبط مصنع تحت بئر السلم يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغ المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية معروفة بمحافظة سوهاج.

وأكد الجهاز أن غرفة عمليات مركزية تتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، ومُتابعة لكافة الحملات علي مستوي الجمهورية ، ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.

كما وجه إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بالتعامل الفوري حيال المخالفين وعدم التهاون مع التجار غير المُنضبطين وإحالة المُخالفين للنيابة العامة.

بالاضافة لقيام جهاز حماية المستهلك بحملاته رقابية مكبرة ، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ،ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

كما أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، حرص الجهاز علي مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا علي التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز إلي أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة ، مشيراً إلي تكثيف الحملات علي مدار الساعة واستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز ، مؤكدا علي أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الإنضباط في الأسواق ، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

وأهاب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .