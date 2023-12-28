"الفاو": انعدام الأمن الغذائي يهدد نحو 18 مليون سوداني مع استمرار الحرب

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في تقرير لها، عن أن هناك كارثة غذائية محققة بالسودان إذا استمر القتال بالجزيرة ودارفور، مؤكدة أن انعدام الأمن الغذائي يهدد نحو 18 مليون سوداني مع استمرار الحرب.

وتأجل لقاء بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كان مقررا عقده اليوم الخميس في جيبوتي.

ووفق وكالة السودان للأنباء (سونا): "أعربت حكومة السودان عن أسفها لمماطلة قيادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور الاجتماع".

وأفادت وزارة الخارجية السوادنية، أمس الأربعاء، بأنها "تلقت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس دورة إيجاد تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع المتمردة من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء، وذلك لأسباب فنية".

وقالت الوزارة، في بيان، إنه سيتم التنسيق مجددًا لعقد اللقاء خلال يناير القادم.

وأشارت الوكالة إلى أن "البرهان، حرصًا منه بصفته رئيسًا لمجلس السيادة الانتقالي، وقائدًا للقوات المسلحة على إنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد المليشيا، قد أبدى موافقته رسميًا لرئاسة إيجاد على عقد اللقاء"