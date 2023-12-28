رئيس غارب: استمرار تكثف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات



وجه اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب، الإدارة الصحية باستمرار تكثيف أعمال الرش الضبابي للقضاء على البعوض والحشرات الناقلة للأمراض بجميع قطاعات المدينة .

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم أعمال الرش بشارع الميناء وشوارع منطقة السقالة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ومنع انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار أعمال الرش الضبابى بصفة دورية لتغطية جميع قطاعات وتقاسيم المدينة .

يأتي هذا في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر في العمل علي القضاء علي الحشرات ناقلات العدوي.

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