وزارة العمل: ورشة للسلامة والصحة المهنية ضمن م"سلامتك تهمنا" بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ورشة عمل للتوعية فى السلامة والصحة المهنية، بشركة مصر للزجاج فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المحافظة، وشارك فيها ممثلي السلامة والصحة المهنية فى 23 شركة تعمل فى نطاق مناطق شبرا وبهتيم والخانكة ، وذلك للتعريف بمباديء وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقًا لما ورد فى الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وضمن سلسلة نوات التوعية والتثقيف التى بدأتها المديرية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة وذلك لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من مخاطر بيئة العمل بانواعها.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة، أن تلك الورشة والندوات التى بداتها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن.

وشهدت مدير المديرية يرافقها محمد عليان وكيل المديرية، فعاليات ورشة العمل، والتى تناولت عدة محاور نقاشية منها: مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، مبادئ تفتيش السلامة والصحة المهنية وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، ومخاطر السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل، وخطة الطوارئ والاخلاء، ومخاطر الحريق ، ونبذة حول اللجان والأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية، قدمها المهندسة سارة سمير باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية، والمهندس عبد الحليم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشبرا، والمهندس أحمد عزب مفتش السلامة والصحة المهنية ببهتيم.

وفي الختام، جرى الرد على جميع أسئلة واستفسارات المشاركين حول موضوع الورشة، بمشاركة ابراهيم ياسين ممثل شركة مصر لصناعة الزجاج.

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