تأجيل لقاء البرهان ودقلو في جيبوتي

تأجل اللقاء الذي كان مقررا اليوم الخميس بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

جاء هذا بعد أن تعذر وصول دقلو إلى جيبوتي لعقد اللقاء، بحسب ما أعلنت منظمة إيغاد، غير أن الأخير أكد خلال لقائه الرئيس الأوغندي تمسكه بمخرجات قمة "الإيغاد" التي انعقدت في جيبوتي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية أنها تلقت مذكرة من وزارة خارجية جيبوتي، رئيسة دورة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد، تفيد بعدم تمكن دقلو من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقررا اليوم مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وذلك لأسباب فنية.

وأكدت جيبوتي أن اللقاء سيتم التنسيق له مجددا خلال الشهر المقبل.