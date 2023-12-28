بسبب الطقس السيئ.. إعادة امتحانات التربية البدنية للطلاب المتغيبين بالقليوبية

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية توجيهاته لسماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، بإعادة امتحانات التربية البدنية المقرر عقدها اليوم بمدارس المحافظة بسبب الطقس السيئ.

وحرص الهجان على توفير فرصة ثانية لطلاب المدارس والمراحل المختلفة المتغيبين بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة فجر اليوم.

وأصدرت محافظة القليوبية بيانا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المتغيبين عن امتحان التربية البدنية بالمدارس عبر الصفحة الرسمية للمحافظة بمواقع التواصل الاجتماعي والفيس بوك جاء فيها "عزيزي ولي امر الطالب في حال تغيب أحد الطلاب عن حضور امتحان التربية البدنية في المدارس التى حدث بها سقوط امطار سيتم اعادة الامتحان بالتنسيق مع المدرسة".

في سياق متصل أكد الدكتور سعيد خضر وكيل الوزارة مدير الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية انتظام امتحانات نصف العام التي انطلقت لصفوف النقل الابتدائي والإعدادي مطلع الأسبوع الجاري وانتظامها اليوم حيث تم استقبال الطلاب وتنفيذ جدول الامتحانات وأعمال التصحيح بالكنترولات دون تأثير لعوامل الطقس.

يذكر أن محافظة القليوبية شهدت فجر اليوم سقوط أمطار مابين متوسطة وشديدة ضربت انحاء المحافظة دون تأثر الحركة المرورية وحركة الأفراد على الطرق الرئيسية أو شوارع المدن مع استمرار انتشار السحب الكثيفة في سماء المحافظة و إعلان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس

فيما جري التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، و نشر معدات وسيارات شفط المياه بالمناطق الحيوية بالمحافظة والتأكيد بصفة مستمرة على جاهزية المحطات وطلمبات الروافع والشبكات وتطهير شنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها.