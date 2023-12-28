إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية وأخرى لـ"النمو للأطفال الرضع" بمستشفى سوهاج الجامعي

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء عناية متوسطة للأمراض العصبية بقوة ٦ أسرة وأخرى لأمراض النمو للأطفال الرضع بقوة ٤ أسرة وذلك بالمستشفى الجامعي القديم.

وأوضح النعماني أن التوسع في إنشاء العنايات المركزة، يتوافق مع خطة الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية من أجل النهوض بالمنظومة الصحية، وأداء رسالتها الإنسانية على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ذلك أسهم بشكل ملحوظ في تقليل عدد الحالات التي كان يتم تحويلها إلى عنايات أخرى خارج الجامعة لعدم توفر أماكن، بل يتم حالياً تحويل الكثير من الحالات من عنايات المستشفيات الخاصة إلى عنايات المستشفيات الجامعية بمقريها الجديد والقديم، سواء عنايات التخدير العامة، العصبية، الصدرية أو عناية الأطفال.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد علي إسماعيل مدير الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية، أن العناية المتوسطة للأمراض العصبية مزودة بعدد ٦ أسرة، ومخصصة لحالات الجلطات والنزيف وغيرها من حالات الأمراض العصبية، و التي تستدعي دخول رعاية مخ و أعصاب، لبرتفع بها عدد أسرة رعاية المخ والأعصاب بالمستشفى القديم إلى ١١ سرير.

وكذلك تم إنشاء عناية النمو للأطفال الرضع وتزويدها بعدد ٤ أسرة ليصبح عدد أسرة عنايات الاطفال والحضانات ٥٠ سرير عناية ومحضن بالمستشفي الجامعي القديم.

وجدير بالذكر أن عناية التخدير كان معدل الحالات بها ما بين ١٠ إلى ١٥ سريرا، وتم زيادة عدد الأسرة إلى ٢٠ سريرا بعد عمل الصيانة الفنية اللازمة لبعض الأجهزة "والمونيتورات".