زعيم كوريا الشمالية يأمر الجيش بتسريع استعدادات الحرب

أفادت "سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أمر الجيش وقطاع صناعة الذخائر والأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما وصفها بتحركات عدوانية غير مسبوقة من قبل واشنطن.

وخلال حديث عن التوجهات السياسية للعام المقبل في اجتماع للحزب الحاكم، قال الرئيس الكوري الشمالي أيضا إن بيونجيانج ستوسع تعاونها الاستراتيجي مع الدول "المستقلة المناهضة للإمبريالية".

وعلقت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قائلة إن كيم جونج أون "حدد المهام القتالية للجيش الشعبي وقطاعات صناعة الذخائر والأسلحة النووية والدفاع المدني من أجل تسريع الاستعدادات للحرب بصورة أكبر".

وتسعي كوريا الشمالية لتوسيع علاقاتها مع دول من ضمنها روسيا، فيما تتهم الولايات المتحدة بيونجيانج بتزويد موسكو بمعدات عسكرية تستخدمها في حربها مع أوكرانيا، في حين تقدم روسيا دعما فنيا لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير قدراتها العسكرية.