الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى سقوط الأمطار على القاهرة والوجه البحري

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أن صور الأقمار الصناعية اليوم الخميس، تشير إلى أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على بورسعيد والدقهلية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا.

وتستمر فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد خلال اليوم .

وتزيد حدة الأمطار على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء ومعتدل على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وكما تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من الشمالية الشمالية الغربية وجنوب الوجة البحرى والفيوم والقاهرة الكبرى وتكون غزيرة علي مناطق من القاهرة الجديدة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب سيناء تمتد خفيفة علي مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 15 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 21 والصغرى 12، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمى 13 درجة.