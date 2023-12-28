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الخميس 28 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أنفاق الغربية خالية من المياه عقب تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.. صور

رفع مياة الامطار
رفع مياة الامطار
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واصل  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته اللحظية والدقيقة لجهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة في رفع نواتج الأمطار من كافة الانفاق والكباري بنطاق محافظة الغربية.

حيث تابع محافظ الغربية بنفسه استمرار عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من الأنفاق والكباري بمراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات المياه لضمان عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية لتلافى مشاكل زيادة المياه المتراكمة.

الجدير بالذكر أن محافظ الغربية يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار ليلا لما بعد منتصف الليل وممتدة حتى صباح اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظة.

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الأمطار الوحدات المحلية سقوط الامطار موجه من الطقس السيئ مياه الامطار