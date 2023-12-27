وكيل صحة دمياط يستعرض مبادرة تطوير وحدات الرعاية بالمحافظة

ترأس الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الأربعاء ، اجتماع مديري الإدارات الصحية ومديري الرعاية الأساسية بالإدارات بحضور الدكتورة دينا أبوصير مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.



استهل وكيل وزارة الصحة في دمياط الاجتماع بالترحيب بالحاضرين والثناء على جهودهم المبذولة في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية بالوحدات والمراكز المدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية بمرحلتيها الأولى والثانية.

ثم ناقش وكيل وزارة الصحة لدمياط مؤشرات أداء الوحدات المدرجة بالمبادرة.. مؤكدا ضرورة المضي قدما في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والمتابعة المكثفة لانتظام تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية وخدمات الطوارئ على مدار الساعة بجودة عالية تلقى رضا المرضى والمنتفعين.



كما أكد وكيل وزارة الصحة في دمياط على ضرورة تحقيق أعلى درجات الانضباط الإداري والفني للعاملين والتأكد من توافر الأدوية ومستلزمات التشغيل وتفعيل جميع البرامج الفنية ومبادرات الصحة العامة بجميع منشآت المبادرة مع تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتجهيزات المتاحة بجميع المنشآت.



وذلك بالإضافة إلى التأكيد على تكثيف جهود العاملين لفتح الملفات العائلية للأسر المقيمة بنطاق كل منشأة وإجراء الفحص الطبي الشامل لجميع أفرادها سنويا لما له من أهمية كبيرة في الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المزمنة ومتابعتها وعلاجها والحد من مضاعفاتها.



وفي نهاية الاجتماع أكد وكيل وزارة الصحة في دمياط على ضرورة تكثيف الدعاية والإعلان عن مواعيد عمل عيادات الأخصائي بكل منشأة بتخصصات الباطنة والنسا والأطفال والجلدية.

