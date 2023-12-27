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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يعلن توقف اجتماع الأربعاء حتى بداية الصوم الكبير

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي لقداسته مؤقتًا اعتبارًا من الأربعاء المقبل ٣ يناير على أن يستأنف في الأسبوع الأول من الصوم الكبير يوم الأربعاء ١٣ مارس المقبل.

جاء ذلك في ختام عظته في الاجتماع ذاته والذي عقده في كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى بالمقطم. وأشار قداسته إلى أن فترة التوقف سببها الانشغال بالأعياد والمناسبات الكنسية التي تشهدها الفترة المقبلة، بدءًا من عيد الميلاد المجيد وحتى صوم نينوي.

واختتم قداسة البابا في اجتماع اليوم سلسة تأملاته في طلبات القداس الغريغوري والتي استمرت على مدار ٢٢ عظة من عظات الاجتماع، والتي بدأها يوم الأربعاء ١٢ يوليو الماضي.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية توقف اجتماع الأربعاء الأسبوعي الصوم كنيسة الرسولين مار مرقس ومار لوقا بالهضبة الوسطى بالمقطم عيد الميلاد المجيد صوم نينوي