يوفنتوس يمدد عقد مدافعه البرازيلي حتى 2028

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، تمديد عقد البرازيلي جيلسون بريمير، مدافع الفريق، حتى صيف 2028.

ونشر النادي الإيطالي، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أعلن من خلاله تجديد عقد المدافع البرازيلي جيلسون بريمير لمدة موسم إضافي ليستمر مع النادي حتى صيف 2028.

ويعد بريمر أحد الركائز الأساسية في دفاع فريق السيدة العجوز في الفترة الأخيرة، فير ظل اعتماد المدرب ماسيمليانو أليجري، عليه بشكل دائم في قيادة خط الدفاع.

وكان بريمير، انضم لصفوف يوفنتوس قادمًا من صفوف الغريم التقليدي تورينو، في صفقة انتقال نهائي في صيف 2022 لمدة 5 سنوات.

وقال بريمير عقب توقيعه على العقد الجديد: «أنا متحمس للغاية بشأن تمديد عقدي حتى عام 2028 وسعيد لاستمراري مع يوفنتوس، آمل أن أقوم بعمل جيد للغاية وأن أستمر على الطريق الذي بدأته».

ويأتي تجديد عقد بريمير مع يوفنتوس، ضمن نجاحات اليوفي في الحفاظ على نجومه في الفترة الأخيرة، وذلك بعد تمديد عقدي الثنائي نيكولو فاجيولي ومانويل لوكاتيلي.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، جمعها بعد خوض 17 مباراة في البطولة حتى الآن.