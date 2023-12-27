وائل بدر: هدفنا التتويج بلقب البطولة العربية.. وعمرو الجندي إضافة كبيرة للمنتخب

أعرب وائل بدر المدير الفني للمنتخب المصري الأول للرجال لكرة السلة، عن رضاه بعد فوز المنتخب على نظيره الكويت بنتيجة “92-41“ في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية في نسختها الـ 25 والتي تستضيفها مصر حتى 3 يناير المقبل.

قال وائل بدر: “البطولة العربية مهمة كثيرًا بالنسبة لنا وهدفنا الأساسي هو التتويج باللقب، كما أن هذه البطولة خطوة من خطوات الاستعداد الجيد للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في شهر يوليو، وأيضًا تصفيات البطولة الأفريقية“.

وأضاف: “أن منتخب الكويت قدم أداء جيد، ولكن استطاع المنتخب المصري تحقيق الفوز وهذا كان الهدف، حيث لم نشارك سوى في مباراتين وديتين فقط مع ليبيا والإمارات“.

وتابع: “ستكون مباراة منتخب مصر أمام تونس غدًا قوية ونرغب في تحقيق الفوز وتقديم أداء أفضل، وسنحاول الفوز في جميع مباريات المجموعة وتصدر المجموعة“.

وواصل: “عمرو الجندي لاعب كبير ومميز ويضيف للمنتخب المصري، وكان قد أعلن الاعتزال الدولي بعد كأس العالم، ولكن تواصل الاتحاد المصري والجهاز الفني معه لكي يتواجد مع المنتخب حتى تصفيات الأولمبياد نظرًا لأهميته الكبيرة وقوته“.

واختتم المدير الفني حديثه قائلًا: “أن القائمة تضم عدد من اللاعبين الشباب الذين نحاول الاستفادة منهم خلال الفترة المقبلة، كما أن الجميع يتحدث عن أداء المنتخب المصري الجيد خلال الفترة الماضية“.