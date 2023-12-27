ألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره إيفرتون بملعب جوديسون بارك، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الأرجنتيني جوليان ألفاريز، هجوم السيتي أمام التوفيز، رفقة جاك جريليش، وبرناردو سيلفا، وفيل فودين.

ويغيب الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، والبلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة للإصابة، بجانب الجناح جيريمي دوكو.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز السابع عشر وفي رصيده 16 نقطة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ناثان أكي - مانويل أكانجي - جون ستونز - كايل والكر

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيز - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: جاك جريليش - جوليان ألفاريز - فيل فودين.