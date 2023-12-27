الدوري الإنجليزي.. تشكيل كريستال بالاس لمواجهة تشيلسي

أعلن روي هودسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تشيلسي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل فريق كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، على أن تنطلق المباراة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق النسور لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على البلوز، من أجل العودة إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في 7 مباريات ماضية.

ويحتل فريق كريستال بالاس المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المركز الحادي عشر وفي رصيده 22 نقطة.

تشكيل كريستال بالاس لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: دين هندرسون

خط الدفاع: كلاين - أندرسن - جيهي - ميتشل

خط الوسط: ليرما - ريتشاردز - إيزي

وفي الهجوم: أوليز - ماتيتا - جوردان آيو.