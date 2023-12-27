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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سموحة يفوز على الطلائع بهدف نظيف في الجولة العاشرة

حسام حسن يخطف الفوز
حسام حسن يخطف الفوز لسموحة أمام طلائع الجيش
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فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على نظيره طلائع الجيش ،بهدف نظيف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما بينهما على ملعب استاد الإسكندرية،اليوم الأربعاء ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم لفريق سموحة ،حسام حسن ،في الدقيقة رقم ٣١ من ضربة جزاء ،احتسبها حكم اللقاء ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف على طلائع الجيش .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ١٦ في المركز الـرابع ،بينما تجمد رصيد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد ١٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .

 

 

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