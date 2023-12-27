سموحة يفوز على الطلائع بهدف نظيف في الجولة العاشرة

فاز فريق الكرة الأول بنادي سموحة ،بقيادة أحمد سامي ،على نظيره طلائع الجيش ،بهدف نظيف دون رد ، في المباراة التي جمعتهما بينهما على ملعب استاد الإسكندرية،اليوم الأربعاء ،ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

سجل هدف التقدم لفريق سموحة ،حسام حسن ،في الدقيقة رقم ٣١ من ضربة جزاء ،احتسبها حكم اللقاء ،ليتنهي الشوط الأول بتقدم الفريق السكندري بهدف نظيف على طلائع الجيش .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة رقم ١٦ في المركز الـرابع ،بينما تجمد رصيد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد ١٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز .