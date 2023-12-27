الغرف التجارية: دعم الشركات الناشئة أولوية قصوى للحكومة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، حرص واهتمام الحكومة علي دعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي وأحد أهم القطاعات المحفزة للاقتصاد الوطني، موضحا أن دعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى.

وأشاد الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، بمجهودات اتحاد الغرف التجارية المصرية بإنشاء عدد من المنصات النشطة لتقديم المساعدة الفنية والمنح، والوصول إلى التمويل، والمشاركة في عشرات المعارض والمؤتمرات لمئات الشركات الناشئة، وربطها بنظيراتها من جميع أنحاء العالم.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن إطلاق منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والشركات الناشئة وهي المنصة الأولي من نوعها في دعم الشركات المصرية وتسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي القومي، موضحا أن منصة «حافز» هي منصة إلكترونية متكاملة وموجهة لدعم القطاع الخاص والتي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة ماليا وفنيا من شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات والدعم المالي والفني والاستشارات.

وثمن أمين صندوق اتحاد الغرف التجارية، بجهود الحكومة في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة شركات ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات.