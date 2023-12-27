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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

إنقاذ أمريكي علق في سيارته 6 أيام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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في واقعة مثيرة أنقذت العناية الإلهية، رجلا في ولاية إنديانا الأمريكية بعد إنقاذه من سيارته المحطمة، التي علق فيها 6 أيام.

كان صيادان يستكشفان المكان عندما شاهدا مركبة في خور أسفل جسر فوق سولت كريك، وقررا التحقق منها فوجدا فيها راكبا داخلها.

ووفق رقيب في شرطة الولاية، فإن السائق الذي قالت السلطات إنه ماثيو ريوم، 27 عاما، تعرض للحادث ولم يتمكن من الوصول إلى هاتفه لطلب المساعدة.
وأشار بيان صحفي لشرطة إنديانا إلى أن ريوم بقي حياً بشرب مياه الأمطار. وخلال مؤتمر صحافي، قال ماريو جارسيا، أحد الصيادين الذين عثرا على الرجل، إنه "ذكر أنه كان هناك منذ الأربعاء الماضي وحاول الصراخ لكن لم يسمعه أحد"، حسب موقع بيبول

وأضاف متحدث من الشرطة " معبرا عن رأيه ، إنها معجزة أن يبقى حيا. لقد كان محظوظا لأن درجات الحرارة في موسم الأعياد كانت أعلى من المعتاد. أعلم أن الطقس كان باردا جدا في العام الماضي وكان يمكن أن تكون لدينا ظروف مختلفة تماما".

إنقاذ رجل علق في سيارته 6ايام العناية الالهية ولاية إنديانا الأمريكية