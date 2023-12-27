وزيرة الثقافة تكرم هاني حسن عن مجمل أعماله 30 ديسمبر المقبل

تكرم وزيرة الثقافة الدكتورة نفين الكيلاني، الفنان العالمي هاني حسن الراقص الأول لفرقة باليه أوبرا القاهرة والملقب بـ«زوربا المصري، عن مجمل أعماله الفنية والعروض التي قدمها في جميع أنحاء العام في حفل يقام يوم 30 من ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن يُقام تكريم هاني حسن تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية ودار الأوبرا المصرية على المسرح الكبير كما يقدم خلال الحفل عرض باليه كسارة البندق مع فرقة باليه أوبرا القاهرة.

يذكر أن هاني حسن اختير العام الماضي من فرقة البولشوي، لتقديم عرضه على خشبة مسرح البولشوي الروسي في دولة بيلا روسيا، وسط كوكبة من كبار نجوم الباليه العالمية من فرقة البولشوي الروسية العالمية في حفلة جالا كونسيرت، جزءا من باليه سبارتاكوس العالمي وجزءا من باليه القرصان العالمي.