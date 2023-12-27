الاتحاد السكندري يفوز على الضبعة ٠/٧ ودياً استعدادا لمباراة الداخلية بالدوري

فاز فريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري ،بقيادة طارق العشري ،على نظيره الضبعة ،بنتيجة ٠/٧ ،في التجربة الودية التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء ،على ملعب النادي بمقر فرع سموحة، في إطار استعدادات لقاء الداخلية في الدوري الممتاز .

من جانبه ،حرص طارق العشري ،وجهازه المعاون ، خلال ودية الضبعة ،مشاركة جميع اللاعبين الذين لم يشاركوا فى مباراة فاركو ،أمس ،ضمن منافسات العاشرة من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

أنتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد بثلاثة أهداف أحمد عيد هدفين ،وناصر ناصر.

في الشوط الثاني أضاف أحمد عيدالهدف الرابع (هاتريك) و"بلال السيد" و "فوزي الحناوي" و "هاني الطامي"

لينتهي اللقاء بسباعية نظيفة بعد أن إطمأن الجهاز الفني على مستوى اللاعبين استعدادا لموقعة الداخلية الهامة في الدوري الممتاز .