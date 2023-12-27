الزمالك يدرس التراجع عن بيع صبحي وتجديد عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي تدرس التراجع عن بيع حارس الفريق محمد صبحي، كما حدث مع لاعب الفريق أحمد فتوح والذى قام بتجديد تعاقده منذ أيام قليلة.

ومن المقرر أن تعقد إدارة الزمالك جلسة مع صبحي بعد أيام قليلة من أجل حسم ملف تجديده مع الفريق .

كان الزمالك قد أعلن بيع محمد صبحي عقب خروجه للسهر ليلة مباراة الفريق الأبيض أمام زد بالدوري، الإ أن الإدارة حاليا تدرس العفو عنه والتراجع عن قرار البيع مع تجديد تعاقده .

ويستأنف فريق الكرة بالزمالك، غدا الخميس، تدريباته على ملعب النادي في ميت عقبة؛ بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين مدة 7 أيام، بقرار من المدرب معتمد جمال.

ويستعد الزمالك حاليا للمشاركة في دورتين وديتين بالإمارات، الأولى، في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

والثانية، في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.

يتصدر فريق الكرة الأول بالزمالك مجموعته الثانية في كأس الكونفيدرالية الأفريقية برصيد 10 نقاط بعد خوض 4 مباريات، وضمن التأهل رسميا لربع نهائي البطولة.