الشوط الأول.. زد يتقدم على الداخلية بهدف شادي حسين

أنهى فريق زد الشوط الأول أمام الداخلية بالتقدم بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري.

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".