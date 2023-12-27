محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

رافقها خلالها المشرف على المبادرة، كما تم ربط تلك الجولة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

استهلت "عوض" الجولة بتفقد مبنى الخدمات الحكومية بالقرية، حيث تابعت آلية العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والوحدة المحلية، وأكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بتوجه الوحدات المحلية القروية بعقد مجالس تنفيذية مصغرة لضبط منظومه العمل وتيسير عملية التنسيق مع الجهات المختلفة.

وفى سياق آخر، تابعت الدكتورة منال عوض، الموقف النهائى لمركز شباب تفتيش ثان، الذى تم انشاؤه ضمن مشروعات الشباب والرياضة بالمبادرة، حيث يتضمن قاعات للأنشطة المتعددة وصالة جيم، وملعب، واطلعت " المحافظ " خلال التفقد على خطة تجهيزه وتشغيله.

واستكمالا للجولة، تفقدت المحافظ مبنى طب الأسرة بالمحمدية، المُنشأ حديثًا ضمن مشروعات المبادرة، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية على أعلى مستوى ووفقًا للرؤى المستقبلية للمنظومة الطبية، حيث ناقشت الموقف التنفيذى والجدول الزمنى الخاص بالمشروع لنهوه خلال فترة محددة.

وواصلت الدكتورة منال عوض، جولتها بتفقد مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بالقرية، اطلعت خلالها على موقف التجهيز والتشغيل بالمجمع.

كما تابعت موقف تشغيل مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالمحمدية، الذى تم انشاؤه وفقًا للبروتوكول المبرم بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تفقدت المركز الذى يضم ٤٨ غرفة اعاشة بإجمالى ١٢٨ سرير ، وملعب كرة قدم، صالات ألعاب رياضية " جيم، تنس طاولة، بلياردو"، مطعم، ورش تأهيل وقاعات فنية، مشيدة بالمستوى التنفيذى لإنشاء المركز الذى يُعد الأول من نوعه لتقديم الخدمات العلاجية من الإدمان بمحافظة دمياط.

وفى ختام الجولة، تابعت المحافظ آخر التطورات بمشروع توسعات محطة معالجة مياه صرف صحى المحمدية بطاقة استيعابية ٤٠٠٠ م٣/ يوم، لخدمة قرى الابراهيمية القبلية والابراهيمية البحرية والعباسية، كما تابعت الموقف التنفيذى بالمشروع والمدة المقررة لنهو جميع الأعمال به وفقًا للجدول الزمنى المحدد.

وأكدت محافظ دمياط مجددًا على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات، لانجاز كافة الأعمال وتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ على أرض الواقع، للانتهاء من المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول، لتحقيق الأهداف المتعلقة بهذا المشروع القومى العملاق، لتطوير الريف المصري، وتوفير كافة الخدمات لاهالى القرى بما يتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ ورؤى الجمهورية الجديدة.