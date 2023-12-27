مؤسسة مصر الخير و«اريستون» العالمية يوقعان اتفاقية تعاون لتدفئة غير القادرين

وقعت مؤسسة مصر الخير ومجموعة اريستون العالمية اتفاقية تعاون في مجال المسؤولية المجتمعية بتوفير بعض المنتجات والتى تحمل اسم العلامة التجارية "اريستون" من أجهزة تسخين المياه والتدفئة لغير القادرين والمستفيدين من المشروعات المجتمعية التى تقوم المؤسسة بإعدادها والإشراف عليها في مصر.

وقال طارق رفعت المدير الأقليمي للمجموعة في مصر، أن هذه الاتفاقية مع مؤسسة مصر الخير تأتي مع اقتراب اريستون من اكمال عامها الـ100 فى خدمة المجتمع الدولى من خلال 64 شركة عاملة فى مجال التسخين و التدفئة المركزية فى 42 دولة و من اجل التمسك بأحد قيمها ومبادئها الرئيسية و التى أسست عليها منذ عام 1930.

و أكد رفعت، أن مجموعة اريستون العالمية وعدت بتطوير هذا التعاقد والتعاون ليمتد طوال العام القادم 2024 بمزيد من الدعم العينى والذى من شأنه مساعدة مؤسسة مصر الخير على تنفيذ خطتها فى التنمية المستدامة فى المجتمع المصرى و هو أحد أهداف شركة "اريستون" المراد تحقيقها خلال الأعوام القادمة والتى تحمل بوادر اكمال عامها المائة فى خدمة المجتمع الدولى.

وأوضح أن بتوقيع الاتفاقية تلتزم ارستون بتوفير التدفئة للفئات المستفيدة من مشاريع مؤسسة مصر الخير من غير القادرين في مصر مثل مشروع ابن السبيل ومشروع مساعدة المقبلين على الزواج من الأيتام و ذلك من اجل إرساء مبدأ توفير الراحة المستدامة للجميع و توفير المياه الساخنة فى الاجواء الشتوية الباردة بجودة عالية وعالمية.