"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن جرائم الاحتلال انتهاك صارخ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين، وتوفير الحماية لشعبنا، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أدانت مواصلة الاحتلال حرمان المدنيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والحماية والخدمات الأساسية الأخرى.