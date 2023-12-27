ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الإسلامي" تدين استمرار جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استمرار العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتهجير القسري والتدمير المتواصل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن جرائم الاحتلال انتهاك صارخ للقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه فرض وقف العدوان الإسرائيلي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى قطاع غزة، ومواجهة محاولات التهجير القسري للمدنيين، وتوفير الحماية لشعبنا، تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أدانت مواصلة الاحتلال حرمان المدنيين من الغذاء والماء والرعاية الطبية والحماية والخدمات الأساسية الأخرى.

الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي التعاون الإسلامي الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني