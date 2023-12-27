الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (البحيرة ، الأقصر، الجيزة) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن البحيرة

ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة شبراخيت.. وبحوزتهما (2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة إسنا.. وبحوزته (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الشابو- بندقية آلية و عدد من الطلقات).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش– فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.