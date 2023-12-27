حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون بأسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين).. بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

ضبط (2 بندقية آلية - فرد محلى- عدد من الطلقات).

تنفيذ عدد (824) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدر الهيروين - طبنجة – 7 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8 متهمين لهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.