ضبط طرفي مشاجرة باستخدام الأسلحة النارية في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام اليوم الأربعاء، من ضبط طرفي مشاجرة بسوهاج باستخدام الأسلحة النارية، وأمكن ضبطهم والأسلحة المستخدمة فى الواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بحدوث مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز .

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" 3 مزارعين وإحدى السيدات إثنين منهم مصابان بطلقات نارية وآخر مصاب بجروح متفرقة بالجسم – "طرف ثان" 3 مزارعين أحدهم مصاب بطلق ناري وآخران مصابا بجروح متفرقة بالجسم) لخلافات الجيرة حيث تبادلوا خلالها التعدي بالضرب بالعصى وإطلاق أعيرة نارية من أسلحة كانت بحوزتهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم ( 2 بندقية آلية وعدد من الطلقات)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.