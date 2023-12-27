1.5 مليار دولار قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان على غزة

أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي قيمة الخسائر في فلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن الخسائر ناجمة عن توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، بما يعادل حوالي 25 مليون دولار أمريكي يوميًا، باستثناء الخسائر المباشرة في الممتلكات، والأصول، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأوضح جهاز الإحصاء الفلسطيني في بيان، صدر اليوم الأربعاء، أن عدد المنشآت المقدر للقطاع الخاص في فلسطين عام 2023 يبلغ حوالي 176 ألف منشأة، موزعة بواقع 56 ألف منشأة في قطاع غزة، و120 ألف منشأة في الضفة الغربية.

ويشكل قطاع التجارة الداخلية النسبة الأكبر في قطاع غزة، حيث يشكل حوالي 56% من إجمالي المنشآت، يليه قطاع الخدمات بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة قطاع الصناعة حوالي 10%، أما باقي الأنشطة الاقتصادية (الإنشاءات، والنقل والتخزين، والمعلومات والاتصالات، المالية والتأمين) فتشكل 4% من إجمالي عدد المنشآت.