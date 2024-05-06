وزارة العمل تستعرض منتجات متدربات على مهنة المشغولات الخشبية بالشرقية.. صور

استعرضت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، المنتجات النهائية للمتدربات على مهنة "المشغولات الخشبية الآركت يدوى و(cnc)" ضمن خطة مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعى فى مجال العمل" للعام 2024، والذى تنفذه الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة العمل، من خلال الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل، فى 4 محافظات وهى الشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية ،والسويس، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، حيث يجرى تنفيذ المشروع بمحافظة الشرقية لمدة شهر، فى 3 مدن وهى : الزقازيق، والعاشر من رمضان، ومنيا القمح، والذى يستهدف المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام، للتدريب فى الأقسام التالية : السجاد النصف إلى بمركز التدريب المهنى بالنحال بالزقازيق، والمشغولات الخشبية الآركت يدوى و(cnc) بمؤسسة نجم الخير بمدينة العاشر من رمضان، والطباعة على الأوانى والمنسوجات بقرية شلشلمون بمدينة منيا القمح، وذلك فى إطار جهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها .

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية، فى تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها فى سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهنى المجانية التى تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية أن المزايا التى تحصل عليها المتدربة من التدريب، اكتساب الخبرة من خلال التدريب على يد نخبة من المدربين ذوى الإختصاص التى تؤهل المتدربين للالتحاق بفرصة العمل المناسبة، وبعد إجتياز الإختبار (العملى والنظري) تُمنح المتدربة شهادة معتمدة من وزارة العمل ،والإستعانة بنخبة من ذوى الخبرة والاختصاص من مديرية الصحة والأوقاف لتنظيم ندوات توعية ملحقة بالبرنامج الأساسى لكل قسم لرفع الوعى الثقافى لدى المرأة بقضايا :الزواج المبكر، ومكافحة العنف ضد المرأة، وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، والتحرش الجنسى، والمساواة وعدم التمييز فى مجال العمل، ومناهضة ختان الإناث، كما يجرى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فى إعداد ندوات حول كيفية إعداد دراسة الجدوى للمشروعات، وكذلك مساعدة المتدربات فى الإلتحاق بالعمل بالمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص .

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