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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستشفى "العاشر الجامعي" يستقبل 9 أشخاص مصابين في حادث تصادم بالشرقية

إسعاف ارشفية
إسعاف ارشفية
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استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، اليوم،  9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم. 

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بالعاشر بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الاوليه وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفي الجامعي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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