مستشفى "العاشر الجامعي" يستقبل 9 أشخاص مصابين في حادث تصادم بالشرقية

استقبل مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، اليوم، 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى اخطارا من مأمور قسم العاشر من رمضان يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي بالعاشر بوصول 9 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الاوليه وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل ثقيل بطريق جنيفة - السويس في نطاق مدينة العاشر من رمضان مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص تم نقلهم للمستشفي الجامعي وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.