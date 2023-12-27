مكتبة مصر العامة بالأقصر تستضيف ورشة عمل حول "مهارات القائد الناجح للشباب"

نظمت مكتبة مصر العامة بالأقصر، ورشة عمل تحت عنوان "ريادة الأعمال ومهارات التواصل وتنمية المهارات وكتابة السيرة الذاتية للشباب" تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتور أحمد أمان منسق عام صندوق مكتبات مصر العامة.

شارك في الورشة، ثلاثون شابا من أعضاء المكتبة، وحاضرهم كوكبة من المدربين والأكاديميين، من بينهم الدكتور محمد جابر وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، والدكتورة أسماء سيد، والدكتور محمد عبدالرازق، والدكتور سمير محمد، أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسوان، والذين أثروا الورشة بمهاراتهم وأنشطتهم المختلفة التي قدمت نماذج مختلفة للشباب تنمي مهاراتهم الحياتية، وقدرتهم في فن التعامل مع المجتمع عملياً، وفي نهاية الورشة تم عقد جلسة تفاعلية وتم توزيع شهادات للحضور.

وقال محمد حساني مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، أن استضافة المكتبة للورشة، جاء إيمانا بأن الشباب هم قادة المستقبل وهم الدرع الواقي للوطن، لافتاً إلى أن مكتبة مصر العامة حريصة علي مشاركة الشباب في ندوات وورش عمل وكورسات تقدم للشباب داخل المكتبة، وذلك في محاوله منها لكسب هذا الجمهور العريض من الشباب، وعودته للكتاب بالمكتبة، حتي لا يقعوا فريسة للاستخدام الخاطئ للإنترنت.

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