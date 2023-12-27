بـ 18جنيها.. تموين بورسعيد تطرح أطنانا من البصل تخفيفا عن كاهل المواطنين

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، أطنان من البصل، اليوم الأربعاء، بسعر 18 جنيها للكيلو بالمجمعات والسلاسل التجارية، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأشار محمد عوض، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، إلى أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي مصلحي، وزير التموين، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جرى طرح وتوفير وتوزيع بصل بسعر 18 جنيها للكيلو، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين بجميع أحياء المحافظة وبالمجمعات والسلاسل التجارية وذلك تحت إشراف الرقابة التموينية بالمحافظة.

وأكد عوض استمرار طرح السلع للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بجانب العمل على تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.