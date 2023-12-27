ضبط عاطل بحوزته 2 كيلو حشيش وسلاح ناري وطلقات بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط عامل وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام لجوهر المخدر وسلاح ناري، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق شمال المحافظة.

وكانت قد وردت معلومات إلى المقدم محمد طارق عبد العظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمدرية أمن الجيزة مفادها قيام عامل بالاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، مُتخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته "2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وفرد خرطوش وعدد من الطلقات"، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.