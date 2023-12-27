تخفيفا على المواطنين.. مد العمل بالعيادات الخارجية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم

أصدر الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، قرارا بمد فترة العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي القديم، حتى الساعة الثانية بعد الظهر، دون التقيد بعدد ٦٠ مريضا لكل عيادة خارجية كما كان متبع من قبل، وذلك تخفيفاً على المواطنين وبالأخص القادمين من خارج محافظة سوهاج.

وقال النعماني، إن هذا القرار يأتي تتفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية حرصاً على راحة المواطنين وتخفيفاً عليهم، من مشقة الإنتظار للحصول علي كشف بأجر رمزي بالعيادات الخارجية، فتم صدور القرار بمد فترة العمل بها وعدم التقيد باعداد محددة كما كان في السابق، تيسيراً على المرضى.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ان عدد العيادات الخارجية بالمستشفي القديم يصل الي ٢٤ عيادة في مختلف التخصصات، ويتردد عليها أكثر من ٢٠٠٠ مريض يومياً من الساعة ٨ صباحاً وحتي الساعة ٢ عصراً ودون التقيد بعدد محدد من المرضي.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال مدير العيادات الخارجية بالمستشفي الجامعي القديم انه تم مد العمل بالعيادات، الخارجية حتى الساعة الثانية عصراً، طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت، إضافة الي استحداث بعض العيادات للوحدات الخاصة بالأقسام، منها العيادات التخصصية للقنوات المرارية والشفة الأرنبية و الصدر وعيادة الأمراض الخلقية المخ والحبل الشوكى.