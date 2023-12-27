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الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال.

والأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

جرائم غسل الأموال الاتجار بالمواد المخدرة غسـل 70 مليون جنيه ورصد ممتلكات وتتبع ثروات