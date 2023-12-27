الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بمحاولة غسل الأموال.

والأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

