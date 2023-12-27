أبرزها تجنب التوتر.. 6 نصائح مهمة لتحسين نسبة الكوليسترول

أفاد مجموعة من العلماء بالمعهد القومي للقلب والرئة والدم NHLBI الأميركي أنه ينبغي إجراء أول فحص للكوليسترول بين سن 9 أعوام و11 عامًا، ثم تكراره كل خمس سنوات بعد ذلك، ويجب إجراء فحوصات الكوليسترول كل عام أو عامين للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و65 عامًا وللنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 و65 عامًا، موضحين انه ينبغي أيضا أن يخضع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لفحوصات الكوليسترول سنويًا.

الوقاية من ارتفاع الكوليسترول

ويشير موقع "Mayo Clinic" إلى أن اختبار الدم هو الطريقة المثالية للكشف عن الإصابة بارتفاع مستويات الكوليسترول للوقاية منه، كما ينصح العلماء باتباع نفس تغييرات نمط الحياة الموصوفة للحفاظ على صحة القلب، والتي تشمل ما يلي:

1. تناول نظام غذائي قليل الملح.

2. الحدُ من كمية الدهون الحيوانية.

3. التخلص من الوزن الزائد.

4. الإقلاع عن التدخين.

5. ممارسة التمارين الرياضية.

6. التعامل مع ضغوط الحياة بهدوء وتجنب التوتر والقلق.

كما أن موسم الشتاء يحتوي على خضراوات عديدة تعمل بكفاءة على تخفيض نسبة الكوليسترول بالدم ومنها مايلي:

1. السبانخ

تعتبر السبانخ، المليئة باللوتين والبوتاسيوم والألياف، مصدرًا غذائيًا قويًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

2. القرنبيط

يعد القرنبيط من الخضروات الشتوية الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف ومركبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

3. الجزر

إن الجزر، الغني بالبيتا كاروتين والألياف المفيدة لصحة الجسم، يعد مفيدًا أيضًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

4. الكالي

يحتوي الكالي على نسبة عالية من الألياف، التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار ودعم صحة القلب بشكل عام.

5. القرع الشتوي

إن القرع الشتوي غني بالعناصر الغذائية الأساسية المفيدة لصحة القلب، والتي يمكن أن تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

6. الشمندر

يحتوي البنجر على مركبات طبيعية قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

7. الكرنب الصغير

إنه عبارة عن ملفوف صغير غني بالألياف القابلة للذوبان، والتي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول الضار.