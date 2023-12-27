حدث في مثل هذا اليوم.. توقيع اتفاقية بناء السد العالي وتأسيس جريدة الأهرام

منذ قرون وحتى العصر الحديث، تمتلئ صفحات التاريخ بالأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 27 من ديسمبر، في هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأحداث المهمة والمميزة التي شهدتها العديد من دول العالم في هذا اليوم البارز.

1875 تأسيس جريدة الأهرام: إحدى أقدم الصحف في العالم العربي، بدأت كصحيفة أسبوعية ثم تحولت لتصدر يوميًا بعد شهرين من تأسيسها.

1921 ميلاد الدكتور مصطفى محمود: مفكر وطبيب وكاتب مصري بارز، اشتهر بسلسلة حلقات برنامج "العلم والإيمان". له مؤلفات عديدة في مجالات العلوم، الديانة، الفلسفة، الاجتماع والسياسة.

1936 ميلاد الفنان سمير صبري: فنان مصري بارز شارك في العديد من الأفلام والبرامج التلفزيونية وترك بصمة كبيرة في صناعة الترفيه.

1949 الثورة الوطنية الإندونيسية: اعتراف هولندا رسميًا باستقلال إندونيسيا، ونهاية جزر الهند الشرقية الهولندية.

1945 إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: تأسيس هاتين المؤسستين الاقتصاديتين العالميتين التي تعنى بالتعاون المالي والاقتصادي الدولي.

1958 مصر والاتحاد السوفيتي يوقعان اتفاق المرحلة الأولى من السد العالي: بداية بناء المرحلة الأولى من السد العالي في مصر.

1934 فارس تغير اسمها إلى إيران: تغيير اسم فارس إلى إيران بمرسوم حكومي، والذي يعود للقرون القديمة واستخدام كلمة إيران في العصور الحديثة.

2007 اغتيال بينظير بوتو: اغتيال بينظير بوتو، رئيسة وزراء باكستان السابقة، في حادث أثار الكثير من الجدل والتساؤلات.