طلب إحاطة لوزارة الصناعة بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصري

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى.

وأكدت متى، فى بيان صحفى لها، أن هناك معوقات أمام تسهيلات الإجراءات الخاصة بالمستثمر المصرى، على الرغم من تعليمات مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء بإذابة العراقيل لإقامة صناعات متنوعة للنهوض بالاقتصاد المصري إلى الأمام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بالنسبة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن المستثمر المصرى يقوم بإنجاز كل الأوراق المطلوبة منه للمشروعات الاستثمارية فى كثير من الحالات، إلا أن عدم وجود الشباك الواحد يقف عائق أمام تسهيل الإجراءات بالنسبة للمستثمر المصرى.

وطالبت بضرورة تذليل كل العقبات أمام المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، خاصة أن هناك اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية بملف الاستثمار، وذلك حتى لا تموت الصناعات الموجود لدينا فى مصر، مما يؤثر بدوره بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، والذى تسعى القيادة السياسية إلى العمل على تعافيه خلال الفترة القادمة.