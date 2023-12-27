واشنطن: أسقطنا 12 طائرة مسيرة و3 صواريخ باليستية مضادة للسفن بالبحر الأحمر

بعد التهديدات الحوثية المتواصلة للملاحة قرب باب المندب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الثلاثاء إسقاط طائرات مسيرة وصواريخ أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في جنوب البحر الأحمر.

وذكرت القيادة في بيان على منصة إكس أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة انتحارية وثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن وصاروخين كروز أطلقها الحوثيون على مدى عشر ساعات.

وأشار البيان إلى عدم وقوع أي أضرار بالسفن في المنطقة أو تسجيل أي إصابات.

وكانت جماعة الحوثي قد قالت في وقت سابق إنها استهدفت سفينة تجارية بالصواريخ في البحر الأحمر، وشنت هجوما بالطائرات المسيرة على أهداف عسكرية في إيلات ومناطق أخرى في إسرائيل.

وكان البحر الأحمر قد شهد توترات عديدة وعشرات الاستهدافات الحوثية التي أطلقت من اليمن ضد سفن تجارية مبحرة عبر هذا الممر التجاري العالمي، منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي.

أتى ذلك، بعدما هدد الحوثيون باستهداف السفن المتجهة نحو إسرائيل أو سفن الدول المتعاونة معها ردًا على الحرب الإسرائيلية على غزة.