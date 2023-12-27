ads
الأربعاء 27 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: روسيا قصفت محطة قطارات تعج بالمدنيين في خيرسون

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قصفت القوات الروسية محطة قطارات في خيرسون بينما كان مدنيون يحاولون الفرار من المدينة التي تقع على خط المواجهة في جنوب أوكرانيا، حسبما ذكرت القيادة في كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الكثير من الأشخاص كانوا ينتظرون مغادرة قطار إجلاء، ولا يزال عدد القتلى والجرحى غير معروف.

وكتب وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمنكو على تليجرام أن شرطيا قتل وأصيب آخران.

وخيرسون هي عاصمة منطقة في جنوب أوكرانيا تحمل الاسم نفسه.

والمنطقة واحدة من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها العام الماضي، على الرغم من عدم سيطرتها الكاملة عليها.

وسقطت مدينة خيرسون في أيدي القوات الروسية بعد وقت قصير من بدء الحرب قبل عامين تقريبا، ولكن تم تحريرها من قبل الأوكرانيين بعد بضعة أشهر.

وغالبا ما يتعرض سكان المدينة لقصف عنيف من قبل الجيش الروسي، الذي يواصل السيطرة على المناطق على الجانب الآخر من نهر دنيبرو الذي يقسم المنطقة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا محطة قطارات المدنيين خيرسون