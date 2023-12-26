فتاة تشنق مسنا أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بالمرج

أقدمت فتاة على شنق مسن أثناء ممارستهما الرذيلة داخل شقة بمنطقة المرج .

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقا داخل شقته ، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن عمره 78 سنة ، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش

بعمل التحريات تبين أن المجنى عليه لديه علاقات نسائية متعددة وأحضر فتاة مشردة ليمارس معها الرذيلة وبعدما خلع الجزء السفلى من ملابسة انقضت عليه الفتاة وشنقته بطرحة كانت ترتديها ثم وضعت قطعة قماش بفمه ولاذت بالفرار ولقت أجهزة الأمن القبض عليها، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.