تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 3745 جنيها.

وصل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا إلى 3310 جنيهات.

من ناحية أخرى، وصل سعر الذهب من عيار 18 إلى 2810 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 14 إلى 2190 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 26 ألفا و250 جنيها

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3806 جنيها.

عيار 21 يسجل 3330 جنيها.

عيار 18 يسجل 2854 جنيها.

عيار 14 يسجل 2220 جنيها.

الجنيه الذهب 26640 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي مع عودة التداولات بعد عطلة عيد الميلاد لترتفع أسعار الذهب بالرغم من أحجام التداول الضعيفة وتخرج من نطاق التداول الذي سيطر على تحركات الذهب خلال معظم فترات شهر ديسمبر، وذلك في ظل التوقعات بخفض الفائدة بشكل مبكر في الولايات المتحدة الأمريكية.

سجل الذهب الفوري ارتفاع خلال جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.4% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2061 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى اليوم عند 2065 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوياته في أسبوعين يوم الجمعة الماضية عند 2070 دولار للأونصة.

شهد الذهب سلسلة من المكاسب بعد البيانات الضعيفة التي صدرت عن الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بتقلص نمو الربع الثالث بأقل من التوقعات، بالإضافة إلى تباطؤ معدلات التضخم، الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق باقتراب قرار خفض الفائدة خلال عام 2024.