شاب يقتل عشيق زوجته ويطعنها بعد ضبطهما فى وضع مخل بدار السلام

أقدم شاب على إنهاء حياة بائع خضار بسبب وجود علاقة عاطفية بينه وبين زوجة المتهم بعد أن ضبطه مع زوجته في منزله بوضع مخل كما قام بطعن زوجته.

تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة كائنة بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وعثرت على جثة شاب يدعى أشرف بائع خضار مصاب بجروح طعنية أدت للوفاة.

وتم نقل الجثمان إلى المشرحة الخاصة بأقرب مستشفى كما تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري رجال المباحث الفحص للوقوف على ملابسات الواقعة والأسباب التي أدت إليها.

وكشف الفحص الاولى بان شاب ضبط زوجته مع المجنى عليه فاقدم على إنهاء حياته.