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الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على عقوبات لجنة المسابقات في مخالفات مباريات السوبر المصري

محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة عدد من العقوبات لمباريات السوبر المصري المقامة بدولة الإمارات، وجاءت كالتالي: 
إيقاف محمد إبراهيم لاعب سيراميكا أربعة مباريات وغرامة ٢٠ ألف جنيه للطرد للسلوك غير رياضي لما بدر منه اتجاه الحكم في مباراة فريقه أمام الأهلي بكأس السوبر المقام بالإمارات .

وتوقيع غرامة ٢٥ ألف جنيه على نادي سيراميكا لما بدر من الجهاز الفني والجهاز الإداري للاعتراض الجماعي.

وأيضًا تغريم المدير الفني لنادي فيوتشر ريكاردو فوروموسينيو ٢٠ ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لعدم التزامه بالبروتوكول أثناء المؤتمر الصحفي.

وتغريم جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز 20 ألف جنيه تُسدد لخزينة الاتحاد في خلال أسبوعين لما بدر منه تجاه أحد الإعلاميين  خلال المؤتمر الصحفي.

فيوتشر الأهلى الامارات