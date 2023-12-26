ولاء التمامى: مصر تقوم بثورة شاملة في التنمية بتوجيهات الرئيس السيسي

قالت النائبة ولاء التمامى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مصر تقوم بثورة شاملة في عملية التنمية تطال كل المجالات وفي مختلف المحافظات، بتوجيهات الرئيس السيسي، مضيفة: “التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد وطوال السنوات الماضية غير مسبوقة في إطار الجمهورية الجديدة”.

ونوهت “التمامى” فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال لقاء رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، بالاستمرار في تطوير الأداء ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات بما يصب في تحسين مؤشرات الموازنة العامة وتخفيض العجز الكلي للموازنة، وتكثيف العمل في مختلف المشروعات التنموية والخدمية ذات العائد المباشر على المواطنين، لافته أن المشاريع العملاقة التي قامت بها مصر هى التي حافظت على الاقتصاد الوطني من أخطار وتحديات عديدة.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى توجيهات الرئيس، بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية، في ضوء وصول عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 22 مليون مواطن، وبواقع أكثر من 5 ملايين أسرة، في مختلف المحافظات الجمهورية، أخذاً في الاعتبار أن الفوائد المتحققة من البرنامج لا تقتصر على توفير المعاش النقدي بل تمتد للعديد من الجوانب الاجتماعية الهامة، والارتفاع بمتسوى الحياة وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع.

واختتمت النائبة ولاء التمامى: “إن العام الجديد سيشهد طفرة تنموية شاملة ومشاريع أكثر حجما وفق رؤية وطنية للتطور تحت قيادة الرئيس السيسي”.